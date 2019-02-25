اونلاين | يلا شوت Abu Dhabi Sport مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري مباشر | مباشر مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018–19

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يلا شوت Abu Dhabi Sport مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري مباشر | مباشر مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018–19

يدخل فريق الاتحاد السكندري مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره الهلال السعودي في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد، بعد انتهاء مباراة الذهاب والتي تفوق فيها الفريق السعودي بثلاثية نظيفة، حيث يخوض الاتحاد المباراة وسط حالة من الإصرار والتحدي لتعويض نتيجة مباراة الذهاب، واستغلال عاملي الأرض والجمهور ورغبة اللاعبين في تقديم عرض قوى، ونجح حلمي طولان المدير الفني في تجهيز لاعبيه للمباراة خاصة في ظل اكتمال الصفوف وعدم وجود غيابات، ووضح ذلك خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

يلا شوت Abu Dhabi Sport مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري مباشر | مباشر مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018–19 ومن جانبه رفض حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري الاستسلام لفريق الهلال السعودي واعتبار أن المباراة تحصيل حاصل بسبب نتيجة مباراة الذهاب.

يلا شوت Abu Dhabi Sport مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري مباشر | مباشر مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018–19

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وقال طولان: "إن المباراة لن تكون سهلة للفريقين رغم تقدم الهلال بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، وإن الخسارة بثلاثية في الذهاب ليست نهاية المطاف، ولا تعني أننا نستسلم أمام الهلال بطل آسيا".

يلا شوت Abu Dhabi Sport مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري مباشر | مباشر مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018–19

وأضاف طولان أن الجهاز الفني واللاعبين يسعون إلى مصالحة الجماهير وتقديم عرض يليق بالاتحاد، خاصة في ظل تمسك الجميع بتعويض خسارة مباراة الذهاب.

يلا شوت Abu Dhabi Sport مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري مباشر | مباشر مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018–19

في المقابل وصلت بعثة الهلال السعودي إلى الإسكندرية في الحادية عشرة من مساء أول من أمس، على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق تدريبا وحيدا على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب أمس لمدة 80 دقيقة فقط، اشتمل على تدريبات الإحماء، وبعض الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية.