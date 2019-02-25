رياضة | أهداف مباراة بتروجت والداخلية في الدوري المصري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة بتروجت والداخلية في الدوري المصري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص فريق بتروجت فوزًا ثمينًا من مضيفه الداخلية بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد كلية الشرطة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

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أحرز شكري نجيب الهدف الأول لفريق بتروجت في الدقيقة 42 من تمريرة رائعة لأحمد عفيفي من الجهة اليمني وفي الدقيقة 94 نجح حميد ماو في إضافة الهدف الثاني لأبناء محمد عودة، ليقتنص 3 نقاط ثمينة في مشواره نحو الهروب من مناطق الهبوط.

وبهذا الفوز رفع بتروجت رصيده إلى 25 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد الداخلية عند 22 نقطة محتلا المركز الخامس عشر.