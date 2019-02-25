رياضة | نيمار يخرج عن صمته ويرد على عودته لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يخرج عن صمته ويرد على عودته لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حقيقة عودته من جديد لبرشلونة في الصيف المقبل.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا الإسبانية: عودتي لبرشلونة صعبة للغاية، هذه الأنباء غير صحيحة لم يطلب مني احد العودة لبرشلونة مرة اخري.

وعن إصابته واستبعاده من حسابات باريس سان جيرمان قال: الإصابة امر صعب، لم أستطع تقبل الأمر هذه المرة، بكيت بشدة بعد إصابتي أمام سترسبورج.

الجدير بالذكر أن نيمار ارتبط مراراً وتكراراً بالعودة مرة أخري للدوري الإسباني سواء باللعب مع برشلونة أو الانتقال لريال مدريد وسط رغبة واضحة من بيريز رئيس النادي الملكي بضمه لتعزيز الصفوف.