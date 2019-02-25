رياضة | جماهير يوفنتوس تهدد سيميوني بالقتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير يوفنتوس تهدد سيميوني بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بعض علامات الغضب على جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي في الساعات الأخيرة، بعد خسارة فريقهم ضد نادي أتليتكو مدريد الإسباني، خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب نادي أتليتكو مدريد، رسائل تهديد بالقتل بعد احتفاله المثير بالهدف الثاني خلال اللقاء، وأيضا بقتل طفلته الصغيرة.

واعتذر سيميوني عن احتفاله في تصريحات صحفية قبل مباراة فياريال بالليجا، حيث وضح أنه كان يريد وصول رسالة أن فريقه يلعب كالرجال بحماس، وليس تقليل من نادي يوفنتوس.

يذكر أن نادي أتليتكو مدريد نجح في الفوز على يوفنتوس، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.