رياضة | 20 عقوبة صارمة في جولة واحدة بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 عقوبة صارمة في جولة واحدة بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة تقاير حكام ومراقبي الجولة التاسعة عشرة للموسم الحالي.

واعلنت اللجنة العقوبات التالية:

- إيقاف عادل عبد الحميد المدير الفنى لنادى النصر للتعدين مباراة وتغريمه 250 جنيه لطرده واعتراضه فى مباراة فريقه أمام طهطا.

- إيقاف محمود على مدنى مدير الكرة بنادى النصر للتعدين مباراتين وتغريمه 500 جنيه لطرده والسلوك غير الرياضى فى مباراة فريقه امام طهطا .

- إيقاف ياسر رجب مدرب نادى بنى سويف مباراة وتغريمه 250 جنيه لطرده واعتراضه على الحكم فى مباراة فريقه امام الالمونيوم.

- إحالة واقعة نزول احد اعضاء مجلس ادارة نادى بنى سويف ارض الملعب والتعدى بالقول على طاقم حكام مباراة ناديه امام الالمونيوم للسيد المدير التنفيذى للاتحاد لاتخاذ مايراه حيال تلك الواقعة وعرضها على لجنة القيم والاخلاق بالاتحاد

- إيقاف ياسر الكنانى المدير الفنى لنادى الالمونيوم مباراة وتغريمه 500 جنيه لطرده ونزوله ارض الملعب واعتراضه على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام بنى سويف

- إيقاف محمد هريدى محمد المدير الفنى لمركز شباب ناصر ملوى مباراة وتغريمه 500 جنيه لطرده ونزوله ارض الملعب واعتراضه على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام نادى التحرير باسوان.

- إيقاف حمدى ربيع حسان ادارى نادى التحرير بأسوان مباراة وتغريمه 500 جنيه لطرده ونزوله ارض الملعب واعتراضه على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام مركز شباب ناصر ملوى.

- إيقاف علاء عكاشة مدير الكرة بنادى طنطا مباراة وتغريمه 250 جنيه لطرده للاعتراض على حكم مباراة فريقه امام مركز شباب تلا.

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- التنبيه على نادى طنطا بالالتزام بالعدد المسموح بتواجدهم فى المباريات طبقا لشروط ونظام المسابقة بعد تواجد افراد لم يرد اسماؤهم بكشف الحضور اثناء المباراة على ان يتم تسليمها للجهات الامنية بوقت كاف لعدم توقيع عقوبات مضاعفة فى هذا الشان.

- إيقاف باسم خيرت مدرب حراس مرمى بلدية المحلة مباراة وتغريمه 500 جنيه لطرده والاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام الجزيرة بمطروح.

- إيقاف على عاشور مشرف عام نادى الجزيرة بمطروح وتغريمه 500 جنيه لطرده والاعتراض على حكم مباراة فريقه امام بلدية المحلة.

- إيقاف رمضان السيد المدير الفنى لنادى سيراميكا كليوباترا وتغريمه 500 جنيه لطرده والاعتراض على حكم مباراة فريقه امام اف سى مصر .

- إيقاف محمد جمال محمد لاعب نادى سيراميكا كليوباترا مباراة لطرده بعد حصوله على انذارين فى مباراة فريقه امام اف سى مصر.

- إيقاف احمد عبد الرحيم احمد لاعب نادى سيراميكا كليوباترا مباراة لطرده بعد حصوله على انذارين فى مباراة فريقه امام اف سى مصر.

- توقيع عقوبة مالية قيمتها 1000 جنيه على نادى سيراميكا كليوباترا بسبب نزول عامل غرفة الملابس بالنادى ارض الملعب والتلفظ تجاه حكم مباراة فريقه امام اف سى مصر والتنبيه بالالتزام لعدم مضاعفة العقوبات مستقبلا.

- توقيع عقوبة مالية قيمتها 1000 جنيه على نادى سيراميكا كليوباترا بسبب نزول اعضاء الجهاز الفنى والادارى بالنادى ارض الملعب واشتباكهم مع الفريق المضيف اف سى مصر والتنبيه بالالتزام لعدم مضاعفة العقوبات مستقبلا.

- توقيع عقوبة مالية قيمتها 1000 جنيه على نادى اف سى مصر بسبب نزول اعضاء الجهاز الفنى والادارى بالنادى ارض الملعب واشتباكهم مع الفريق الضيف سيراميكا كليوباترا والتنبيه بالالتزام لعدم مضاعفة العقوبات مستقبلا.

- إيقاف فيصل عبد الرحيم المشرف على نادى ابو قير للاسمدة مباراتين وتغريمه 500 جنيه لطرده والسلوك غير الرياضى فى مباراة فريقه امام الاولمبى.

- الموافقة على اقامة مباريات نادى بورتو السويس بملعب استاد الجيش بالسويس (حوض الدرس) اعتبارا من مباريات الاسبوع العشرين.