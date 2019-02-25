شكرا لقرائتكم خبر عن قصي الفواز يقدم استقالته من رئاسة «اتحاد القدم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز استقالته من منصبه لظروفه الخاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم (الاثنين).

كما قدم عضوا مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتيهما من منصبيهما، وذلك لارتباطاتهما العملية.

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وسيتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهمات الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة القادمة، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (33) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جهته، أعرب الفواز عن شكره لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الثقة والدعم اللذين وجدهما منه، مثمنا تعاون زملائه في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وتمنى الفواز للاتحاد السعودي التوفيق خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الرياضة السعودية تحظى بوجود كفاءات إدارية ناجحة قادرة على إكمال المسيرة بما يحقق طموحات محبي كرة القدم السعودية.