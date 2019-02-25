شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المبارزة: السنيد مديراً تنفيذياً.. وإعفاء لاعبي الأخضر من رسوم الأكاديميات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة اجتماعه الثالث أمس (الأحد) برئاسة أحمد الصبان، وبحضور نائبه المهندس عامر المبيض والأعضاء سعود الشمري وفهد الدوسري، وذلك في قاعة الاجتماعات بصالة الاتحاد في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وتم خلال الاجتماع تعيين عبدالله السنيد مديراً تنفيذياً للاتحاد بدلاً من محمد المصري الذي قدم له مجلس الإدارة الشكر على مجهوداته الماضية، وتم مناقشة التقارير المالية والبرنامج الزمني لعام 2019 واستعراض الخطط والاستعدادات للاستحقاقات الرياضية القادمة.

كما تمت الإشادة بالإنجازات التي تحققت للمنتخب السعودي (بنين وبنات) على الصعيدين العربي والآسيوي، واعتماد البرنامج الزمني والهيكل التنظيمي الجديد ولوائح المسابقات ونظام البطولات الداخلية.

وقرر مجلس الإدارة إعفاء لاعبي المنتخبات السعودية من رسوم الأكاديميات الرياضية، كما تم اعتماد معايير اختيار اللاعبين والمصادقة على الاتفاقية الطبية للاتحاد.