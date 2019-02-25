شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي يحقق المركز الـ12 على العالم في بطولة الرماية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حقق لاعب المنتخب السعودي للرماية عطالله العنزي المركز الـ12 على العالم في مسابقة مسدس ضغط الهواء ضمن بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس التي انطلقت أمس (الأحد) في العاصمة الهندية نيودلهي وتستمر حتى الأول من مارس القادم، بمشاركة 500 رامي يمثلون 60 دولة.

ونال العنزي المركز الـ12 بتحقيقه 580 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأول، فيما ستنطلق غداً مسابقة البندقية ضغط الهواء بمشاركة الراميين فايز العنزي ومبارك الدوسري.

يذكر أن الوفد السعودي في البطولة يضم 6 رماة برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي الذي تابع استعدادات الرماة وحثهم على بذل المزيد من الجهود، إضافة إلى اجتماعه مع الجهازين الفني والإداري قبل بدء المنافسات التي تضم عدداً كبيراً من أبطال العالم في اللعبة وتشهد منافسة قوية.