شكرا لقرائتكم رويس يتعافى من الإصابة ويعود إلى تدريبات دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد ماركو رويس قائد وهداف نادي بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني للمران مع فريقه يوم الإثنين، بعد غياب عن الملاعب دام ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، ومن المرجح أن يلعب رويس (29 عاما) مباراة فريقه المقبلة أمام أوغسبورغ يوم الجمعة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وتعتبر عودة هذا اللاعب ورقة مهمة للفريق قبل إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي في 5 مارس المقبل، حيث يسعى النادي الألماني إلى تعويض خسارته ذهابا على ملعب ويمبلي في لندن صفر-3 والتأهل لدور ربع النهائي.

وفي ظل غياب رويس عن الملاعب تراجع أداء متصدر "البوندسليغا" فلم يذق طعم الفوز في سلسلة من خمس مباريات على التوالي، قبل أن يحقق فوزا صعبا على باير ليفركوزن 3-2 في المرحلة 23، كما شاهد الفارق بينه وبين مطارده المباشر بايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الماضية يتقلص إلى ثلاث نقاط.

ويحتل دورتموند الساعي الى تحقيق لقبه الأول منذ عام 2012 صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، مقابل 51 للفريق البافاري.