شكرا لقرائتكم إشبيلية يتقدم بشكوى بعد تزوير تذاكر مباراته ضد برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إشبيلية الإسباني يوم الاثنين أنه سوف يقدم شكوى لرابطة الدوري الإسباني "الليغا" وللجهات الأمنية المختصة، على خلفية اكتشافه إعادة بيع تذاكر مزورة خاصة بمباراته مع برشلونة التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

وأوضح نادي إشبيلية في بيان له أنه قرر التقدم بهذه الشكوى بعد تلقيه شكاوى في هذا الصدد من أعضائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأكد النادي الإسباني أنه اكتشف أن عملية بيع التذاكر المزورة تمت قبل بداية المباراة مباشرة وأن أسعارها تجاوزت السعر الرسمي بفارق كبير للغاية، كما أوضح أن من قاموا بهذه العملية الاحتيالية حصلوا على التذاكر من خلال الموقع الرسمي لإشبيلية ثم قاموا بالتلاعب بها وإعادة بيعها مرة أخرى عبر إحدى المنصات الإلكترونية على الإنترنت.

وشدد إشبيلية على إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاحتيال الذي لم يضر بالجماهير التي اشترت التذاكر بطريقة قانونية سليمة وحسب، بل أيضا بأعضائه الذين أحتلت مقاعدهم في ملعب المباراة من قبل أخرين بشكل غير شرعي.

وقرر النادي الأندلسي تقديم شكواه لرابطة الدوري الإسباني حتى يتسنى لهذه الهيئة التي يترأسها خافيير تيباس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع بيع التذاكر عبر المنصات الإلكترونية المذكورة، خاصة وأن هذا الفعل تكرر أكثر من مرة في الكرة الإسبانية وأضر بالعديد من الأندية الأخرى، طبقا لما أورده إشبيلية في بيانه.