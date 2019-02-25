شكرا لقرائتكم نيفيل يحذر من "التمرد" في يونايتد إذا لم يستمر سولشاير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر غاري نيفيل من تمرد محتمل من جانب جماهير مانشستر يونايتد إذا لم يعين مجلس الإدارة أولي غونار سولشاير مدربا دائما في أولد ترافورد.

وفاق تأثير سولشاير على يونايتد، الذي كان يعاني حتى ديسمبر الماضي تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، كل التوقعات حيث لم يخسر الفريق في عشر مباريات بالدوري الممتاز وبلغ أيضا دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال نيفيل مدافع يونايتد السابق الذي كان زميلا لسولشاير من 1996 إلى 2007 لشبكة سكاي سبورتس: قد يشهد النادي تمردا لو ذهب هذا المنصب لشخص آخر، فالجماهير تهتف باسمه. أعتقد أنه أبرز المرشحين الآن.. لا أعتقد أن المنصب سيذهب بعيدا عنه.

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وأجبرت الإصابات المدرب النرويجي على تغيير ثلاثة لاعبين في الشوط الأول من مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف يوم الأحد مع ليفربول في أولد ترافورد لكن الجماهير ظلت تهتف باسم سولشاير.

وأضاف نيفيل: قبل ثلاثة أشهر فقط كانوا يصرخون في اللاعبين من أجل اللعب الهجومي والآن يهتفون بإسم المدرب أولي غونار سولشاير في الشوط الثاني كاملا.

وتابع: تغيرت الأجواء تماما.. الأجواء الحالية هي الأفضل التي أشاهدها في أولد ترافورد منذ سنوات رغم أن النتيجة كانت التعادل السلبي. لو سجل مانشستر يونايتد هدفا لكانت الأجواء ستصبح مذهلة.

وسيحل يونايتد، الذي يتأخر بنقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع، ضيفا على كريستال بالاس يوم الأربعاء.