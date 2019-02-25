فيديو.. بتروجت يتقدم على الداخلية بهدف شكرى نجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح شكرى نجيب مهاجم بتروجت فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى الداخلية لتصبح النتيجة 1 / 0 عقب نهاية الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الـ24 للدورى. واستحوذ لاعبو بتروجت على مجريات الشوط الأول بفضل الروح المعنوية الكبيرة التى حصل عليها اللاعبون من خلال الفوز فى اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربى فى اللقاء الذى أقيم بالسويس، وفى المقابل سنحت بعض الفرص للداخلية من خلال حسام باولو هداف الفريق الذى أضاع فرصة انفراد خلال منتصف الشوط الأول وضعها فوق مرمى بتروجت.

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