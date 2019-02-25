شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب يعلن رسميا استبعاد عواد من معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى لن يلحق بمعسكر الفراعنة فى مارس المقبل، الذى يشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا.
وقال ناجى، فى تصريحات إذاعية، "عواد تعرض للإصابة بمزق فى عضلة السمانة وسيحتاج للعلاج لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدا أنه الصعب أن يلحق عواد بمعسكر المنتخب في مارس المقبل".
وأوضح ناجى أن المعسكر المقبل سيشهد انضمام وجوه جديدة لصفوف المنتخب، وسيتم مناقشة الأسماء المرشحة في اجتماع الجهاز الفنى مع خافيير أجيرى مدرب الفراعنة المقرر له مساء اليوم الاثنين.
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