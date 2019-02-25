7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 25 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يكلف عبد الحفيظ بتمديد عقد وليد أزارو، والزمالك يدرس ضم معاون لجروس فى الجهاز الفنى.

الزمالك يدرس ضم معاون لجروس فى الجهاز الفنى

يدرس مسئولو نادي الزمالك، التفاوض مع أحد مدربيه القدامي من أجل الانضمام للجهاز المعاون للسويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول.

الأهلى يكلف عبد الحفيظ بتمديد عقد وليد أزارو

كلّفت مجلس إدارة النادي الأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتمديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لمدة موسمين إضافيين، رغم استمرار عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الجارى .

هانى أبو ريدة : استاد القاهرة جاهز لأمم افريقيا ولن يتم استبعاده

أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019 وسيتم الانتهاء من التجهيزات خلال شهر أبريل ومايو المقبلين .

الزمالك يواجه المقاصة فى الكأس بدون جمهور

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يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، الأربعاء المقبل بدون جمهور، بناءً على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات كأس مصر المتبقية بدون جمهور.

كهربا عن واقعة البصق على الجمهور: تعرضت للسباب بوالدتى من مندسين

نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، بيانا عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتوضيح واقعة البصق تجاه جمهور الزمالك خلال استبداله في مباراة بترو إتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة بالكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

الأهلى يمنح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الجونة

منح الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين، للتخلص من ضغط المباريات الذي واجه الفريق خلال الفترة الماضية خاصة بعد الفوز على الجونة 2/1 أمس فى بطولة الدوري العام.

صور.. أشرف صبحي يفتتح مصنع النجيل الصناعي بالهايكستب

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصنع النجيل الصناعي بالهايكستب، في إطار حرص وزارة الشباب على دعم المشروعات الرياضية .