شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى أنجولا الجمعة لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس يوم الجمعة المقبل، موعدا لسفر بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو اتليتكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، الأحد.

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وتعادل الزمالك مع بطل أنجولا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة برصيد 2 نقاط في حين يحتل بترو اتليتكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط في حين يحتل نصر حسين داي الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط.