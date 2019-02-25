بيراميدز يعسكر للأهلي غداً بالإسكندرية قبل مواجهته فى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نادى بيراميدز معسكراً مغلقاً غداً، الثلاثاء، فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، قبل مواجهة الأهلى الخميس المقبل فى بطولة كأس مصر.
واستقر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، على اصطحاب جميع للاعبين للمواجهة المرتقبة، فى الوقت الذى وعدت إدارة النادى اللاعبين بصرف مكافأة كبيرة لكل لاعب حال تخطى عقبة المارد الأحمر.
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