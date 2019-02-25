شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مؤتمراً صحفياً بعد غد الأربعاء بالمركز الأوليمبى بالمعادى لعرض بعض الأمور المهمة. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن أبرز إنجازات الوزارة الفترة الماضية، والبرامج المقترح تنفيذها الفترة المقبلة. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق جائزة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، وهى الجائزة الأولى من نوعها التى تطلقها الوزارة لتشجيع شباب المبدعين، فضلا عن إطلاق العدد الأول من مجلة الشباب.

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