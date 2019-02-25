شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ يسبق بعثة الزمالك لأنجولا تمهيداً لموقعة الحسم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الزمالك على سفر أيمن حافظ، المنسق العام للفريق قبل البعثة البيضاء لأنجولا، من أجل الترتيب لاستقبال الفريق وملعب التدريب وفندق الإقامة قبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، يوم 3 مارس المقبل، في الجولة الرابعة بالكونفدرالية.

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وتعد مواجهة بترو أتلتيكو القادمة للزمالك بمثابة لقاء حسم آماله فى إحياء فرصه نحو عبور دور المجموعات، خاصة أن أى نتيجة غير الفوز فى تلك المباراة قد تهدد خروج الفريق الأبيض من الكونفدرالية من دور المجموعات.

ويحتل الزمالك المركز الأخير فى مجموعته بعد 3 جولات، حيث يمتلك نقطتين فى المجموعة التى يتصدرها جورماهيا الكينى بستة نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما أربع نقاط.