شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأدوار المتبقية من كأس مصر 1997 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراتى الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر مواليد 1997 على النحو التالى: الثلاثاء 5 مارس.. سيراميكا كيلوباترا مع المقاولون بملعب طلعت حرب الساعة الثانية. الأربعاء 6 مارس.. بتروجت مع جمهورية شبين بملعب طلعت حرب الساعة الثانية. Advertisements وتقرر إذا انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء. كما قررت اللجنة إقامة مباراة تحديد المركزين الثانى والثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الجمعة 15 مارس وتأجيل مباريات الأندية المشاركة فى الكأس مواليد 1997 فى حال تعارضها مع مواعيد مباريات أخرى.

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