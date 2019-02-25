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الزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيم حسن من موقعة بترو أتلتيكو بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن غياب إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق الأبيض، عن مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى جاء وفقاً لرؤية السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، وأن اللاعب لا يعانى من أى إصابة، وفوجئ باستبعاده من قائمة اللقاء رغم أنه كان من المنتظر تواجده فى التشكيل الأساسى.

 

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وكان السويسرى جروس رفض الحديث عن سبب استبعاد إبراهيم حسن من القائمة فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، التى أقيمت على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

 

وأدي تعادل الزمالك إلى استمرار تذيله للمجموعة الرابعة فى الكونفدرالية بنقطتين، والتى يتصدرها جورماهيا الكينى بست نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط وبترو أتلتيكو بنفس الرصيد من النقاط.

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