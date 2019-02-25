شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. التعادل يحسم لقاء الداخلية وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثالثة والنصف عصر اليوم فريق الداخلية مع نظيره بتروجت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين فى المسابقة المحلية أقيمت يوم 17 سبتمبر الماضى بالجولة السابعة من المسابقة المحلية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكلا الفريقين، أحرز هدف الداخلية حسام باولو وتعادل شيمليس بيكلى للفريق البترولى.
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