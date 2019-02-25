- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب: ضياء السقا
حقق الأهلي فوزا غاليا على مضيفه الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، بمدينة الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.
وتقدم محمد ناجي جدو للجونة في الدقيقة 53، وتعادل كريم نيدفيد من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 79، ثم أحرز ناصر ماهر الهدف القاتل للأهلي في الدقيقة 86.
وعلى الجانب الأخر، فاز نادي بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نطيف، سجله المهاجم السوري عمر خربين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في إطار نفس الجولة.
ولم يلعب الزمالك في هذه الجولة، لارتباطه بخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجلولي في بطولة الكونفدرالية.
ويتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 52 نقطة، يليه بيراميدز بـ48 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، علما بأن الأحمر والأبيض لهما 3 مباريات مؤجلة.
جدول الدوري
صراع الهدافين
وواصل الثنائي محمود علاء وأحمد علي تصدرهما قائمة الهدافين، يليهما، كهربا وباولو بـ10 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وغياب الزمالك.. وقائمة الهدافين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.