القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وغياب الزمالك.. وقائمة الهدافين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا غاليا على مضيفه الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، بمدينة الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم محمد ناجي جدو للجونة في الدقيقة 53، وتعادل كريم نيدفيد من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 79، ثم أحرز ناصر ماهر الهدف القاتل للأهلي في الدقيقة 86.

وعلى الجانب الأخر، فاز نادي بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نطيف، سجله المهاجم السوري عمر خربين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في إطار نفس الجولة.

ولم يلعب الزمالك في هذه الجولة، لارتباطه بخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجلولي في بطولة الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 52 نقطة، يليه بيراميدز بـ48 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، علما بأن الأحمر والأبيض لهما 3 مباريات مؤجلة.

Advertisements

جدول الدوري

صراع الهدافين

وواصل الثنائي محمود علاء وأحمد علي تصدرهما قائمة الهدافين، يليهما، كهربا وباولو بـ10 أهداف.