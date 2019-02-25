الفواز يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن قصي الفواز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، التقدم باستقالته من منصبه، بعد اجتماع عقده مع مجلس الإدارة.
وفي سياق متصل، تقدم كل من تركي الحقيل ويزيد التويجري، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، بالاستقالة من منصبهما، وذلك بسبب ارتباطاتهما العملية.
ومن المقرر أن يتولي لؤي السبيعي، رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لقصي الفواز، وذلك حتى انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
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