مصدر: الأهلي يُبلغ اتحاد الكرة برفض التعديلات على جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، يتضمن قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذي عُقد يوم الخميس الماضي.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن الاهلي وجه خطابا رسميا للاتحاد لإبلاغه بقراراته حفاظا على حقوق النادي.

وقرر الأهلي في اجتماعه رفضه القاطع لاستبدال أية مباراة في بطولة الدوري بأخرى في الكأس استجابة لضغوط أي طرف.

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وجاء في بيان الأهلي الخميس: "نرفض استبدال أي مباراة بأخرى خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالإلتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية".

وأنهى بيان الأهلي: "نؤكد احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الأجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص إنتهاك اللوائح في أجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية".

وكان الأهلي أكد في بيانه أنه أخطر اتحاد الكرة يوم 10 فبراير بذلك قبل إجراء أية تعديلات على جدول الدوري.

وقرر اتحاد الكرة استبدال مباراة الدوري، بمباراة الكأس بين الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير، بعد طلب الأخير بعدم خوض مباراته أمام الفريق الأحمر قبل خوض مباراة الزمالك بالدور الأول وكافة مؤجلاته.