الزمالك يحدد موعد سفره لأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق موعد السفر لأنجولا لملاقاة بترو أتلتيكو. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن جروس اختار يوم الجمعة 1 مارس المقبل، موعدا للسفر، وسبق وقرر مجلس الإدارة توفير طائرة خاصة لنقل الفريق لأنجولا. Advertisements ويلاقي الزمالك نظيره بترو أتلتيكو ضمن مباراة الجولة الرابعة لمجموعات الكونفيدرالية يوم 3 مارس المقبل. وتعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات. الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الأخير بترتيب الجدول برصيد نقطتين بعد التعادل مع بترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري، والخسارة من جورماهيا الكيني.

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