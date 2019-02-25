محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المعار إلى صفوف الوحدة السعودي لن يلحق بمعسكر الفراعنة في مارس المقبل، كما لفت إلى أنه لم يتحدث مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بشأن الانضمام إلى الأهلي.
وخلال تصريحات إذاعية قال ناجي: "عواد تعرض للإصابة بمزق خفيف في عضلة السمانة وسيحتاج للعلاج لفترة تمتد من إسبوعين إلى ثلاثة".
وأضاف: "من الصعب أن يلحق عواد بمعسكر المنتخب في مارس المقبل لمواجهة النيجر، الإصابة قضاء وقدر، في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالجابون تعرض شريف إكرامي وأحمد الشناوي للإصابة واعتمدنا على الحارس الثالث عصام الحضري الذي أكمل البطولة".
وأكد ناجي خلال تصريحاته الإذاعية أن المعسكر المقبل سيشهد انضمام وجوه جديدة في صفوف المنتخب وسيتم مناقشة الأسماء المرشحة في اجتماع الجهاز الفني مع خافيير أجيري مدرب الفراعنة المقرر له مساء اليوم الاثنين.
وردًا على ما إذا كان تواصل مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي لإقناعه بالانضمام إلى الأهلي قال ناجي: "أنأى بنفسي عن الحديث في تلك المنطقة، لم أتحدث مع أحد ولم أنصح أحد سواء بالانضمام للأهلي أو الزمالك، عندما أتحدث مع عامر عامر يكون في سياق مستواه الفني والبدني فقط".
جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر في مارس المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، يليها مباراة ودية أمام نيجيريا.
كانت هذه تفاصيل خبر ناجي يوضح.. موقف عواد من معسكر النيجر.. وهل نصح عامر عامر بالانضمام للأهلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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