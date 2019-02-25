أزمات حادة تواجه غاريث بيل في ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية اليوم الإثنين في إسبانيا أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الويلزي غاريث بيل، بات يواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع زملائه في الفريق، وأن الهوة تتسع بينه وبينهم بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وقالت صحيفة “آس الإسبانية أن السبب في هذا التوتر الكبير بين بيل وزملائه في غرفة خلع الملابس بالنادي “الملكي” تعود إلى بعض التعليقات التي قالها بعض من نجوم الفريق، ولم ترق لقائد منتخب ويلز”.

وأشارت آس إلى أن بيل استاء كثيراً من التصريحات التي قالها زميليه مارسيلو وتيبو كورتوا مؤخراً، إذ ذكرت أن م”ارسيلو قال أن زميله الويلزي لا يتحدث سوى الإنجليزية، وأنه يتفاهم معه بالإيماءات”.

فيما نقلت عن الحارس البلجيكي تصريحاً له قاله في وقت سابق كشف من خلاله أن “اللقب الشهير لبيل في ريال مدريد هو لاعب الغولف”، نظراً لولعه الشديد برياضة الجولف وممارستها.

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وأوضحت آس أن علاقة بيل بباقي زملائه في ريال مدريد يمكن وصفها بأنها علاقة عمل بحتة، مشيرة إلى أن النجم الويلزي لا يشارك زملائه مزاحهم خلال التدريبات المفتوحة للفريق والتي يحضرها الصحفيون والمصورون.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، أدرك بشكل جيد طبيعة شخصية بيل المتحفظة، إذ وجه نصائحه للاعب في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد توليه منصبه الجديد في نهاية العام الماضي.

وقال سولاري آنذاك: “ما يتعين على بيل فعله هو أن يكون الأبرز في كل مرة يلعب فيها”.

ولكن يبدو أن بيل لم يأخذ بنصيحة مدربه حتى الآن، فيعد أن كان المرشح الأول لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، بدأ دوره في الانحسار ليفسح المجال للاعبين أخرين للتألق وقيادة هجوم ريال مدريد مثل الصاعد البرازيلي فينيسيوس جونيور والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.