بوادر انفراج في أزمة إيكاردي مع إنتر

كشفت تقارير صحافية اليوم الإثنين في إيطاليا أن أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع ناديه إنتر ميلان الإيطالي في طريقها للحل، بعد أن تقدم النادي بعرض للاعب لتمديد تعاقده.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في عددها الصادر اليوم أن إنتر ميلان أعد عرضاً وقدمه للاعب لتمديد تعاقده، ولكنه يشمل شرطاً واحداً وضعه مجلس إدارة النادي الإيطالي وهو تخفيض القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني من 110 إلى 80 مليون يورو، بعد أن فقد الأخير شارة قيادة الفريق.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع إنتر ميلان حتى عام 2021، ولكن الجانبين بدئا مفاوضات التجديد قبل بضعة أشهر.

ومن جانبها أكدت زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، واندا نارا، أنه لم يتواصل معها أي عضو من مجلس إدارة إنتر ميلان للتفاوض معها، والوصول إلى إتفاق بخصوص تمديد عقد زوجها.

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يشار إلى أنه وقعت بعض الخلافات بين إيكاردي وإدارة النادي الإيطالي خلال الفترة الماضية، في ظل الركود والسكون الذي ضرب عمليات التفاوض بشأن العقد الجديد بين الجانبين، أسفرت في النهاية عن صدور قرار من الإدارة بحرمان نجم الأرجنتين من شارة القيادة، على خلفية بعض التصريحات العدائية التي قالها اللاعب مؤخراً.

ورداً على هذا الإجراء قرر اللاعب عدم السفر مع بعثة إنتر ميلان لملاقاة رابيد فيينا النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي، إذ أكد المدير الفني لإنتر ميلان، لوتشانو سباليتي، أن تخلف إيكاردي عن السفر مع الفريق كان قراراً شخصياً من الأخير.

وأثار قرار إيكاردي هذا غضب المدير الرياضي لإنتر ميلان، بيرو أوسيليو، الذي قال: “من المحتمل أن يفكر إنتر ميلان في بيعه في نهاية الموسم، في مواقف أخرى مثل هذا كنت لتجد الفريق يهب للدفاع عن قائده وعن أحقيته في الاحتفاظ بشارته، يبدو جلياً أن لاعبي الفريق لا يشعرون بأنه يمثلهم كقائد”.