فينيسيوس: ميسي لا يخيف أحداً

أكد نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، البرازيلي فينيسيوس جونيور، أنه يصب تركيزه في مباراة الأربعاء المقبل، التي يلتقي فيها فريقه مع غريمه التاريخي برشلونة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

واعترف فينيسيوس، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية، أن “قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني لونيل ميسي، لاعب رائع، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يخشاه”.

وقال فينيسيوس: “إنه مذهل ولكنه لا يخيف أحداً، نحن لدينا اللاعبين الأفضل في العالم، لدي رغبة كبيرة في خوض الكلاسيكو، جميع اللاعبين يرغبون في لعب الكلاسيكو، إنه يروق لي كثيراً، علينا أن نقوم بما قمنا به في كامب نو (معقل برشلونة)، كان بإمكاننا أن نفوز بالمباراة، الآن نحتاج مساعدة جماهيرنا”.

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ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة الأربعاء المقبل في مباراة كلاسيكو جديدة ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن مباراة الإياب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب برشلونة.

وأكمل فينيسيوس حديثه عن ميسي قائلاً: “نحن جاهزون لكل شيء، إنه لاعب مذهل يقوم بأشياء لا يقوم بها أي لاعب غيره، نتطلع إلى موعد المباراة برغبة كبيرة، لا نشعر بالخوف من ميسي، لأنه رغم كونه لاعب كبير فنحن لدينا اللاعبين الأفضل في العالم”.