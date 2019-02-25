نادي الرماية يحقق 9ميداليات في بطولة الشهداء للقوس والسهم

كتب- محمد سعيد:

نظم الاتحاد المصري للقوس والسهم بطولة الشهداء علي ملاعب نادي طلائع الأسطول التابع للقوات البحرية

اقيمت البطولة يومي الجمعة والسبت الموافق 22-23فبراير

حيث شارك في البطولة 229لاعب و20 نادي أبرزهم نادي الرماية للقوات المسلحة بعدد 14 لاعب ونادي الاسماعيلية ب20لاعب ونادي الهايكستب ب9لاعبين وحقق نادي الرماية للقوات المسلحة 9ميداليات.

وقد فازت في مسافة60متر "ناشئات"تحت سن 17سنة كلا من حبيبة عماد الدين " نادي الرماية علي المركز الاول ،

وجاء في المركز الثاني جنة "نادي الصيد واللاعبة ياسمين زكي حصلت علي المركز الثالث، وفي سن 13سنة حصلت اللاعبة امنة احمد علي المركز الثالث، وفي مسافة 70متر " ناشئات "حصلت اللاعبة منار سعيد من الاسماعيلية علي المركز الاول واللاعبة ورد اشرف حصلت علي المركز الثاني واللاعبة رقية احمد نادي الرماية للقوات المسلحة حصلت على المركز الثالث.

وفاز في مسافة70متر عمومي " ناشئين " يوسف طلبة لاعب اتحاد الشرطة حصل علي المركز الاول ،

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واللاعب شريف اشرف حصل علي المركز الثاني واللاعب ايفاد وائل من الاسماعيلية حصل علي المركز الثالث.

وفي مسافة 60متر "ناشئين" حصل اللاعب عبدالله محمد علي المركز الاول"نادي الرماية، وفي مسافة 60متر حصل اللاعب كريم علي المركز الثاني.

وفازت في مسافة 70متر عمومي" سيدات" منار خالد وحصلت علي المركز الاول ،

وجاء في المركز الثالث ندي ثروت" نادي الرماية، وفي مسافة 25متر مفتوح "سيدات" حصلت يارا عطية علي المركز الثالث.

وفي مسافة 70متر عمومي "رجال"حصل اللاعب يوسف طلبة علي المركز الاول وحصل علي المركز الثاني اللاعب شريف اشرف ، وفاز في مسافة 25متر مفتوح "رجال" محمد محمود وحصل علي المركز الثالث