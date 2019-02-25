4 ميداليات لمصر في بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة

توجت هادية حسني وضحى هاني، لاعبتا المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بذهبية زوجي السيدات ببطولة أوغندا الدولية التي أقيمت خلال الفترة من 21 حتى 24 فبراير الجاري.
وحصد الزوجي المصري المركز الأول والميدالية الذهبية عقب فوزهماعلى الزوجي المكون من بطلتي "الأردن وإيرلندا" بنتيجة 2 - 1، وجاءت نتائج أشواط المباراة كالآتي "21 - 17، 12 - 21، 24 - 22".
كما حصل أحمد صلاح على فضية بطولة أوغندا الدولية بعد خسارته من بطل نيجريا بنتيجة 2-0.
كما حصل "أحمد صلاح وهادية حسني" على برونزية الزوجي المختلط عقب فوزهم على زوجي كوت ديفوار بنتيجة 2-0، وهو ما تكرر مع الزوجي "أدهم حاتم وضحى هاني" بعد فوزهما على زوجي أوغندا بنفس النتيجة.
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