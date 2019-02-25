موعد مباراة أهلي جدة والوصل الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد صبحي

يستعد فريق أهلي جدة لاستقبال ضيفه الوصل الإماراتي مساء، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في إياب دور الـ8 من البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال".

موعد مباراة الأهلي والوصل اليوم بالبطولة العربية:

ستقام مباراة الأهلي ضد الوصل في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 بتوقيت السعودية، 9.45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل اليوم:

ستنقل مباراة الأهلي ضد الوصل عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين، فارس عوض، ومحمد الشامسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات.