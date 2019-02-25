بعثة الزمالك تتوجه إلى أنجولا لمواجهة بيترو أتلتيكو

الزمالك وبيترو أتلتيكو

كتب ـ مصطفى جويلي:

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى أنجولا، يوم الجمعة، الموافق ١ مارس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة بيترو أتلتيكو والمقرر

لها يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد تعادل أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية.