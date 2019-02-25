الخماسي الحديث يعلن تفاصيل بطولة كأس العالم الثلاثاء المقبل

شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث

كتب - محمد صبحي

يقيم الاتحاد المصري للخماسي الحديث يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 فبراير 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا مؤتمرًا صحفيًا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، بستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي ستقام خلال الفترة من 27 فبراير الي 3 مارس 2019 على ملاعب نادي بلاتنيوم.

وسيكون المؤتمر بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشايني فاتح سكرتير عام الإتحاد الدولي للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث.