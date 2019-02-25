كتب - كريم عبدالمحسن: قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراتى الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر مواليد 1997 على النحو الآتى: - الثلاثاء 5 مارس: سيراميكا كيلوباترا مع المقاولون بملعب طلعت حرب الساعة الثانية - الأربعاء 6 مارس: بتروجت مع الجمهورية بشبين بملعب طلعت حرب الساعة الثانية Advertisements وتقرر إذا انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل يُلعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء. كما قررت اللجنة إقامة مباراة تحديد المراكز الثانى والثالث والرابع، والمباراة النهائية يوم الجمعة 15 مارس، وتأجيل مباريات الأندية المشاركة فى الكأس مواليد 1997 فى حالة تعارضها مع مواعيد مباريات أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأدوار المتبقية من كأس مصر مواليد 1997 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.