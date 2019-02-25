رياضة | تشكيلة ‎الهلال الرسمية أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة الهلال الرسمية أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال السعودي عن تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وجاء تشكيل الهلال كالآتي..
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: حسن كادش، محمد جحفلي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك
الوسط: ناصر الدوسري، عبد الملك الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، كارلوس إدواردو.
الهجوم: جوناثان سوريانو.
وتضم قائمة البدلاء، محمد الواكد، أحمد شراحيلي، ياسر الشهراني، محمد كنو، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، بافيتيمبي جوميز.