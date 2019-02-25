رياضة | مواعيد مباريات الأدوار المتبقية من كأس مصر 1997

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الأدوار المتبقية من كأس مصر 1997 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراتي الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر مواليد 1997 على النحو التالى:-

الثلاثاء 5 مارس سيراميكا كيلوباترا مع المقاولون بملعب طلعت حرب الساعة الثانية .

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الأربعاء 6 مارس بتروجت مع الجمهورية بشبين بملعب طلعت حرب الساعة الثانية .

وتقرر اذا انتهى الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل يلعب وقتا اضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء .

كما قررت اللجنة اقامة مباراة تحديد المركزين الثانى والثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الجمعة 15 مارس وتأجيل مباريات الاندية المشاركة فى الكاس مواليد 1997 فى حالة تعارضها مع مواعيد مباريات اخرى .