رياضة | الأربعاء .. صبحي يستعرض إنجازات وزارة الرياضة في مؤتمر صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء .. صبحي يستعرض إنجازات وزارة الرياضة في مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء الموافق ٢٧ فبراير الجاري وفى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك لعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، والإعلان عن أبرز البرامج المقترح تنفيذها الفترة المقبلة.

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كما من المقرر إطلاق جائزة " التميز " لشباب الصحفيين والاعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، وهى الجائزة الاولى من نوعها التى تطلقها الوزارة لتشجيع شباب المبدعين، بالإضافة لإطلاق العدد الأول من مجلة الشباب.

جدير بالذكر أن الوزير يحضر المؤتمر الصحفي غدًا الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث.