رياضة | ترتيب هدافي الدوري الاسباني.. ميسي في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني.. ميسي في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، يعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري الاسباني برصيد "25" هدفاً وذلك بعدما سجل هاتريك في شباك إشبيلية أمس السبت.

واستطاع نادي ريال مدريد أن يخطف ثلاث نقاط غالية من مباراته ضد ليفانتي والتي انتهت بهدفين لهدف مساء أمس الأحد، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني.

وجاءت ثنائية ريال مدريد في شباك ليانتي عن طريق كلاً من؛ كريم بنزيما وجاريث بيل في الدقيقتين "43" و"78" من ركلتي جزاء، بينما سجل هدف ليفانتي اللاعب مارتي في الدقيقة "60".

وفيما يلي نرصد لكم ترتيب هدافي الليجا حتى الآن:

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- ليونيلي ميسي "برشلونة": 25 هدفاً

- لويس سواريز "برشلونة": 16 هدفاً

- كريستيان سيتواني "جيرونا": 13 هدفاً

- أنطوان جريزمان "أتلتيكو مدريد": 12 هدفاً

- تشارلز دياز دي أوليفيرا "أيبار": 12 هدفاً