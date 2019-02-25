رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزاً هاماً على ليفانتي بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأحد ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم نادي ريال مدريد بهدف أول عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من خلال ضربة جزاء، قبل أن يحرز ليفانتي التعادل بالدقيقة 60 بقدم اللاعب روجر مارتي، وسجل جاريث بيل الثاني للملكي من ضربة جزاء بالدقيقة 78.

وبهذا الفوز؛ رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 48 في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني بينما ليفانتي بالمركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

وفيما يلي نرصد لكم ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد:

1- برشلونة: 57 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 50 نقطة

3- ريال مدريد: 48 نقطة

4- خيتافي: 39 نقطة

5- إشبيلية: 37 نقطة

6- ألافيس: 37 نقطة

7- ريال بيتيس: 36 نقطة

8- ريال سوسيداد: 34 نقطة

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9- فالنسيا: 33 نقطة

10- أتلتيك بلباو: 33 نقطة

11- أيبار: 31 نقطة

12- ليجانيس: 30 نقطة

13- ليفانتي: 30 نقطة

14- إسبانيول: 30 نقطة

15- جيرونا: 27 نقطة

16- بلد الوليد: 26 نقطة

17- سيلتا فيجو: 25 نقطة

18- فيا ريال: 23 نقطة

19- رايو فاليكانو: 23 نقطة

20- ويسكا: 19 نقطة