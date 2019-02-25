رياضة | هل يكتب لاعبو تشيلسي نهاية ساري؟.. اعتراض كيبا ومركز كانتي أبرز المواقف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكتب لاعبو تشيلسي نهاية ساري؟.. اعتراض كيبا ومركز كانتي أبرز المواقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي تشيلسي في تحقيق لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما خسر أمام فريق مانشستر سيتي، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد التعادل في المباراة والوقت الإضافي بنتيجة 0-0.

ويقترب ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي من الرحيل عن تدريب الفريق، خاصة بعد النتائج السلبية التي تواجه الفريق في الفترة الأخيرة بجميع البطولات.

ورفض حارس المرمى كيبا التبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة مانشستر سيتي، رغم إصرار ساري على نزول كابيارو لأنه أفضل في ركلات الترجيح، إلا أن الحارس لم يخرج من اللقاء.

وظهرت علامات الغضب على لاعبي تشيلسي في الفترة الأخيرة ايضا، بسبب طريقة لعب ساري التي يراها اللاعبين غير مناسبه للفريق في الوقت الحالي.

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وتحدث اللاعبين مع المدرب أيضا على مركز نيجولو كانتي الجديد، وأنه لا يجيد الأدوار الهجومية مع الفريق، ورغم ذلك لم يتغير طريقة ساري وتفكيره خلال المباريات.

وخرج هازارد في الآونة الأخيرة بتصريحات مثيرة، بأنه لا يعترض على الانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدا أنه نادي كبير واي لاعب يتمنى ارتداء قميص الملكي.

فهل يتكرر سيناريو رحيل مورينهو وكونتي مدربان تشيلسي السابقان مع ماوريسيو ساري ؟، حيث قبل رحيل الثنائي ظهرت بعض المواقف الغريبة التي أبدت للجميع أنهم لا يريدون بقاء المدرب.

ويحتل نادي تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.