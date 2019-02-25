رياضة | حسم موقف نجم برشلونة من مباراتي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم موقف نجم برشلونة من مباراتي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل متوسط ميدان نادي برشلونة، المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة التي ألمت به بعد ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا أمام ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية فإن اللاعب ارثر ميلو عاد إلى مران الفريق اليوم، حيث خاض بعض التدريبات الخاصة رفقة الحارس ياسبر سيليسين بالإضافة إلى بعض التدريبات رفقة المجموعة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لم يكمل حصة تدريبية رفقة المجموعة مما يجعل لحاقه بمباراة الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو غاية في الصعوبة بل ومحفوف بالمخاطرة في حال مشاركته.

وأشارت الصحيفة أن إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو الأخرى يوم السبت لحساب مسابقة الليجا تبقى ايضاً محل شك، حيث لم يتلقى اللاعب التصريح الطبي بعد، وسيحدد تطور حالته مشاركته في هذه المباراة.