اونلاين | مشاهد بث مباشر لمباراة الداخلية وبتروجت اليوم 25-2-2019 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهد بث مباشر لمباراة الداخلية وبتروجت اليوم 25-2-2019 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الداخلية مع نظيره بتروجت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين فى إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين.

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ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

ويحتل بتروجت المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 28 هدف .