شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقترب من التوقيع مع ثنائي مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أكدت تقارير صحفية إيطالية في صباح اليوم الإثنين عن اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من التعاقد مع ثنائي ريال مدريد الإسباني, كل من الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومنتصف خط وسط الماتادور الإسباني إيسكو خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي لن يكون هو الراحل الأخير من الملكي متوجهاً إلى السيدة العجوز في تورينو, وأبدت اهتمام إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي بثنائي الملكي خلال الفترة الماضية.

وأردفت أنه لا تملك في الوقت الحالي معلومات صحيحة حول اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع إيسكو ومارسيلو خلال الوقت القادم, لكن أكدت اهتمام نادي السيدة العجوز بالثنائي بشدة كبيرة, وان هناك احتمال قوي على التوقيع مع أحدهم خلال الصيف المقبل او الثنائي معاً.

ونشرت قناة" تيلي مدريد" الإسبانية ان البرازيلي مارسيلو قد عقد جلسة مع أدارة نادي ريال مدريد في الأسبوع الماضي من أجل التحدث عن عقد اللاعب والسماح برحيله في الانتقالات الصيفية المقبلة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي لمجاورة زميله السابق كريستيانو رونالدو, الذي انتقل لليوفي في مطلع الانتقالات الشتوية الماضية.