شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير ساخراً: ليفربول قام بتسديدة واحدة كانت من منتصف الملعب والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أكد أوله غونار سولشاير, المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن ضيفه ليفربول كان يتطلع بالتأكيد للفوز علينا في الأولد ترافورد, لكن الفريق دافع بشكيل جيد للغاية ومنع لاعبي الريدز من اختراق دفاعنا, لا أتذكر لهم سوى تسديدة وحيدة وكانت من منتصف الملعب للاعب

دانييل ستوريدج

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وواصل سولشاير "نعم لقد أمتلك ليفربول الكرة لوقت كبير لكن الفرص التي سنحت لنا كانت أكثر, كنا قريبين للغاية للخروج من المباراة بالثلاث نقاط, فريقي لم يكن جيد في الشوط الأول, كانت المرة الأولى التي أشاهد بها الفريق في هذا الشكل نفقد الكرة بكل سهولة, لكن استطعنا تجاوز ذلك الأمر لاحقاً, هذه رابع مباراة على المستوى المحلي نحافظ على نظافة الشباك هو أمر مذهل".

وأضاف النرويجي "الصلابة الدفاعية هي أساس بناء كل فريق في كرة القدم, طالما نحن قادرين على نظافة الشباك وحماية دي خيا من الخطورة فإننا نملك الفرصة للفوز بالمباراة, أعتقد ان أداء لوك شو أمام ليفربول كان الأفضل له تحت قيادتي لا شك في ذلك, الأمر ينطبق على سمولينج وليندلوف لقد كانا مذهلين للغاية".

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وتابع "لقد تعلمت الكثير من هذه المباراة, علمت أكثر عن شخصية الفريق واللاعبين, واستطعت أن أعرف أكثر عن مكتومناي, لقد كنت أنتظر الوقت المناسب حتى أمنحه فرصة في الدور الهجومي للفريق لقد كان مثل دارين فليتشر خلال هذه المباراة, أعتقد كذلك أن أندرياس بيريرا قدم أداء مذهل للغاية رغم الانتقادات التي تعرض لها في الوقت السابق".

وبالحديث عما حدث مع الفريق من إصابات والغيابات قال "علينا أن ننظر في الأمر, بعض اللاعبين يلعبون بشكل مختلف وتفاجأت بإصابتهم بأشياء غريبة, خوان ماتا تعرض للإصابة العضلية في الفخذ, جميع اللاعبين يبذلون مجهود بدني كبير, الغيابات لن تؤثر عن الفريق لدينا أسماء ترغب في المشاركة وأنا أثق أنهم سيبلون بلاءً حسناً".

وتعادل فريق مانشستر يونايتد أمس الأحد أمام ضيفه ليفربول بنتيجة 0/0 على ملعب الأولد ترافورد ضمن إطار الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.