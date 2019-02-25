انت الان تتابع إعلان جديد.. سخرية بيراميدز من الأهلي عرض مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، فيديو جديدا يتضمن إعلانًا لنادي بيراميدز، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث ظهر في الإعلان رجل عملاق يرتدي «تيشيرت» نادي بيراميدز، وهو يدخل على عدد من الأشخاص الذين يرتدون التيشيرت الأحمر، ويرددون كلمة "مشيناه، خرجناه، زهقناه"، حيث فسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يتحدثون عن رحيل آل الشيخ عن نادي بيراميدز وعودته مرة أخرى.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله النشطاء على أنه يحمل رسائل من نادي بيراميدز إلى مجلس إدارة الأهلي، حيث سبق وتداول الرواد مقطع فيديو، يسخر من الأهلي بعد أن أعلن أنه في حالة انعقاد دائم، وإعلان آخر عن الهتافات المسيئة لتركي آل الشيخ في مباريات الفريق

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