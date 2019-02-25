انت الان تتابع محسن صالح: هذا هو الفارق بين الأهلي والفرق الأخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
علق محسن صالح، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، على الفارق بين فريق الأهلي والفرق الأخرى، وطريقة اللعب المميزة للمارد الأحمر، وكتب صالح عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بلا تعصب وبكل التقدير للجميع أقول.. الفارق بين الأهلي وغيره هو أن ممثلي الأهلي يرتدون زيا موحدا ويؤدون لحنا واحدا بتشكيل أنيق، ويتحركون معا والكومبارس في منتهى الأناقة ووجوههم بشوشة، والكل حافظ دوره وعينه على عصاة المايسترو، والمايكس نقي، والأضواء موزعة بشكل جيد، والنظام بديع والمسرح هادئ».
وجاء ذلك بعد أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدوري الممتاز. بلا تعصب وبكل التقدير للجميع اقول.. الفارق بين الاهلي وغيره هو
وجاء ذلك بعد أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh)
بلا تعصب وبكل التقدير للجميع اقول.. الفارق بين الاهلي وغيره هو ان ممثلي الاهلي يرتدون زي موحد ويؤدون لحن واحد بتشكيل انيق ويتحركون معا والكومبارس في منتهي الاناقة ووجوههم بشوشة والكل حافظ دوره وعينه علي عصاة المايسترو والمايكس نقي والاضواء موزعه بشكل جيد والنظام بديع والمسرح هادئ— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) February 25, 2019
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