شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع بمدرب أحمال الأهلي لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمساعده الأوروجواياني أليخاندرو، مدرب الأحمال بالفريق، صباح اليوم الإثنين.
وطلب لاسارتي من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج استشفائي للاعبين يبدأ من مران غدٍ الثلاثاء، لتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، طلب المدير الفني، من مدرب الأحمال، الاستمرار في تفعيل البرامج البدنية الموضوعة للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية المميزة التي يؤدي بها اللاعبون خلال الفترة الماضية.
يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الجونة أمس، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالجونة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقو الدوري الممتاز المصري.
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