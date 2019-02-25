شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تعليق من بيراميدز بشأن مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مباراة المقاولون العرب، واستحقوا الفوز عن جدارة، موضحاً أن المباراة كانت صعبة كون المقاولون العرب فريق منظم ومحترك، ويحمل اسم عريق في الكرة المصرية.

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وأشاد «عفيفي»، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي على موقع «تويتر» بالأجواء الراقية التي أحاطت باللقاء خارج المستطيل الأخضر بين مسؤولي الناديين، خلال تواجدهم في المقصورة.

وحول الاستعدادات لمباراة الأهلي في كأس مصر يوم الخميس، قال «عفيفي» إن الجهاز الفني بقيادة رامون دياز يستعد جيدًا للمباراة، ويعلم أنه يواجه فريق كبير، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون قوية وكل الاحتمالات فيها مفتوحة، مؤكداً: «لكننا نسعى للفوز والتأهل».

وعن إقامة المباراة في موعدها من عدمها، قال «عفيفي»: «اتحاد الكرة هو الجهة المنظمة للبطولات المحلية، نتفق أو نختلف معه وفقًا للطرق الشرعية، لكننا نحترم قراره، والفريق جاهز لخوض اللقاء وفقًا للجدول الأخير، واستبدال مباراة الدوري بالكأس كان قرارًا عادلًا ومنطقي يضمن حقوقنا في تكافؤ الفرص».