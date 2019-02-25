الإسماعيلى يستعيد جهود المحمدى وطارق طه أمام الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الإسماعيلى جهود ثنائى الدفاع باهر المحمدى وطارق طه بعد غيابهما عن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى الماضية بدورى أبطال أفريقيا للإيقاف. وكان الجهاز الفنى قد اصطحب الثنائى من أجل تجهيزهما للمواجهة المحلية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالإسكندرية. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة طلائع الجيش فى الثالثة عصر غد الثلاثاء باستاد برج العرب فى الجولة الــ24 بالدورى.

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